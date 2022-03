Le consultant médecine de franceinfo rappelle lundi que si jusqu'à présent les variants du Covid-19 étaient de plus en plus contagieux et de plus en plus virulents, le variant Omicron est certes plus contagieux, mais aussi moins virulent. A ce titre, selon lui, il ne faut pas s'inquiéter de la hausse à venir du nombre de contaminations.

"Profitons de l'accalmie", lance lundi 14 mars sur franceinfo, Jimmy Mohamed, médecin à SOS Médecins et consultant pour franceinfo, alors qu'aujourd'hui le port du masque et le pass vaccinal sont suspendus dans la majorité des endroits où ils étaient appliqués. "Il fallait bien que ça s'arrête", affirme ce médecin généraliste.

franceinfo : Est-ce bien raisonnable d'enlever le masque alors que les contaminations repartent à la hausse ?

Jimmy Mohamed : Il fallait bien que ça s'arrête. Jusqu'à présent les variants étaient de plus en plus contagieux, de plus en plus virulents. Avec Omicron, on a un variant plus contagieux, mais moins virulent, donc il y a moins de malades à l'hôpital. On peut se dire que c'est peut-être le moment, avec l'idée derrière la tête que si dans quelques mois un nouveau variant émerge, peut-être qu'il faudra remettre des mesures supplémentaires. Donc, profitons de l'accalmie, il ne faut pas être non plus trop stressé sur le nombre de contaminations, ça risque de monter. On est déjà monté très haut.

Ce rebond sera-t-il supportable par l'hôpital ?

Il était supporté alors qu'on a subi quasiment 500 000 cas par jour. Donc on peut se dire que l'hôpital devrait tenir. Mais encore une fois avec des dommages collatéraux, c'est-à-dire des malades qui vont être hospitalisés, certains qui vont décéder. On va peut-être déprogrammer encore certaines opérations. Donc, attention, la fin du masque ne veut pas dire la fin de l'épidémie et l'obligation qui est suspendue ne veut pas dire interdiction de masque. A titre personnel, quand j'irai faire mes courses, je garderai mon masque puisque je n'ai quand même pas envie de tomber malade, d'attraper le coronavirus. Je vous rappelle que c'est une semaine d'arrêt maladie où vous allez perdre un peu d'argent et être malade et aussi peut-être contaminer des personnes fragiles.

A qui recommandez-vous de garder le masque ?

Si jamais vous êtes fragiles, c'est-à-dire immunodéprimé, là, on sait que la vaccination marche un peu moins bien. Dans ces cas-là, il faut garder votre masque. Si vous êtes âgé de plus de 70 ans, je vous recommande là encore de porter le masque puisque l'épidémie de Covid vous fera quand même aller à l'hôpital.

Garde-t-on le masque lors d'une réunion de deux heures ?

Cela va dépendre de votre risque individuel. Si jamais vous estimez que vous êtes jeune, en bonne santé et que vous êtes prêt à accepter de tomber malade, dans ces cas-là, ne portez pas votre masque. Si jamais vous dites 'non, mais là, j'ai vraiment pas envie d'être malade j'ai eu un Covid long', gardez votre masque, en tout cas aérez la pièce. Cela permet de limiter les contaminations.

A l'université, dans des amphithéâtres bondés, est-ce qu'on garde le masque ?

A priori on ne le garde plus, mais on risque de tomber malade. Et puis en ce moment, je vois plein d'épidémie de grippe. Les gens ont 39, 40 degrés de température. Donc le masque vous protège du coronavirus, mais aussi de toutes les infections virales.

Est-ce que l'école est désormais notre point faible contre le virus ?

Cela l'a toujours été. On le sait très bien, dès lors que les écoles ont été ouvertes on a vu une reprise épidémique, dès lors que les écoles ont fermé on a vu une épidémie qui s'est un peu calmée. Le masque, c'était notre geste barrière le plus fort. On ne pourra plus dire aux gens 'Lavez-vous les mains, mettez de la distance'. Non, ça, on va revivre comme avant. Dans l'imaginaire des gens, lorsqu'on fait tomber ce masque, ça veut dire qu'il n'y a plus d'épidémie. Je pense que c'est un message erroné. Je pense qu'il y a quand même à garder quelques mesures de précaution.

On se serre la main ou pas ?

On se resserre la main, on se lave les mains. Néanmoins, en serrant la main, on peut attraper la gastro-entérite mais on n'attrapera pas le coronavirus comme ça. On se fait la bise. La bise n'est pas plus dangereuse que de rester face à face lorsque vous mangez sans masque. Donc la bise oui. Effectivement, on aura des ayatollahs qui diront de continuer de garder des distances, mais c'est hypocrite.