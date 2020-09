VIDEO. Aux États-Unis, elles font une pétition pour le port du masque obligatoire dans leur lycée

Shorts non autorisés, débardeurs proscrits… dans ce lycée du Wisconsin aux États-Unis, le règlement intérieur est strict quant aux tenues vestimentaires autorisées. Mais de leur côté, Julia et Ava, deux élèves de l’établissement, ont découvert que le port du masque n'était pas exigé. "Si vous pouvez, en tant que circonscription scolaire, dire : "Vous ne pouvez pas porter ces vêtements parce qu'ils sont (d'après eux) trop distrayants", alors pourquoi ne pouvez-vous pas nous dire de mettre un autre vêtement ? Ça n'a tout simplement pas de sens", s'insurge Ava. Ainsi, les deux lycéennes ont lancé une pétition pour que le port du masque soit obligatoire. "J'étais vraiment confuse quant à la raison pour laquelle ils ne mettaient pas en place cette mesure alors que c'est évidemment la meilleure voie à suivre, ça nous permettrait de rester à l'école plus longtemps", explique Julia.

1500 signatures

Pour les deux étudiantes, la question de la santé au sein de leur établissement est primordiale. "Nous savions que si nous n'avions pas de masques, quoi qu'il arrive, il n'y avait aucune chance que nous puissions rester dans le bâtiment. Nous serions très vite passées à l'apprentissage virtuel", regrette Ava.

1500 personnes ont signé la pétition. "Il y a eu une réunion du conseil scolaire plus tard, quelques semaines après que nous ayons fait la pétition et lors de cette réunion du conseil scolaire, Ava et moi avons discuté et ils ont décidé de revenir sur leur décision et de rendre les masques obligatoires. Et c'était en fait un jour avant que cela ne devienne obligatoire dans l'État du Wisconsin", raconte Julia.