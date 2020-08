Val-d’Oise : un père de famille roué de coups pour un masque

Dimanche 2 août, peu après 17 heures, à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), un homme prénommé Augustin s’est fait agresser dans une laverie automatique après avoir demandé à un autre client de porter son masque. Deux jours après son agression, il est revenu dans cette laverie où il a été violemment frappé. Toujours sous le choc, il souffre d’un traumatisme crânien. "J’avais une perte de vision, j’ai une oreille où j’entends moins bien, j’ai l’impression d’avoir deux têtes qui se cognent", raconte-t-il.



"On doit mourir du Covid ou de coups de batte de baseball ?"

Il était en train de plier son linge quand un autre client est arrivé, sans masque. La victime lui a demandé d’en mettre un, comme c’est la règle. L’homme a refusé, et est revenu quelques minutes plus tard avec trois autres personnes. Ils se dirigent alors vers lui et lui adressent des coups de bâton, de pieds et des coups de poing. Quelques minutes après leur arrivée, les quatre hommes finissent par quitter les lieux et prennent la fuite. "On doit mourir du Covid ou de coups de batte de base-ball ?" questionne la victime.

