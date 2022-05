Transports : fin du port du masque lundi prochain

Les masques ne seront plus obligatoires dans les transports à partir de lundi 16 mai. Le gouvernement estime que la situation épidémique s'améliore, il n'y en aura donc plus besoin dans les bus, les trains et les métros.

À partir du lundi 16 mai, même s’il reste recommandé, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun. À Paris, les avis sont partagés sur cette nouvelle. "Je suis super contente, on va revoir le visage des uns et des autres", dit une jeune fille. "Personnellement, je pense que je vais continuer à le porter parce que le virus circule toujours et que même si je suis vacciné, c’est un endroit où on est tous serrés les uns contre les autres", affirme un homme.



Décrue de l’épidémie

La levée de restrictions concerne tous les modes de transmission : les bus, l’avion pour les vols intérieurs (y compris vers l’Outre-mer) et les trains. La mesure est prise en pleine décrue de l’épidémie. Mardi 10 mai, seulement 35 859 nouveaux cas positifs ont été comptabilisés, ce qui représente une baisse de 27 % en une semaine.