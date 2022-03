Restrictions sanitaires : la fin du masque entre en vigueur le 14 mars

À partir du 14 mars, notre quotidien va changer. Le masque ne sera plus obligatoire dans la plupart des lieux où il était encore exigé. Les salariés d’une boîte d’intérim sont soulagés. "On va enfin pouvoir revoir des sourires, des visages, des gens qui sont contents", déclare Cyril Toursel. "J’attendais vraiment de pouvoir le retirer parce que moi il me dérange au quotidien, mais je le porte par respect pour mes collègues", confie Sarah Statius, designer.



L’obligation vaccinale pour les soignants est maintenue

Le masque ne sera plus obligatoire également dans les commerces, les salles de classe et les administrations. Le pass vaccinal est aussi suspendu car l’épidémie est en net recul depuis un mois. 56 000 cas en moyenne, ces derniers jours, soit -30 % en une semaine. Malgré ces bons indicateurs, certains Français ne sont pas prêts de l’enlever, estimant le risque toujours présent. Le masque restera d’ailleurs obligatoire dans les transports, et dans les hôpitaux et les Ehpad avec un pass sanitaire. L’obligation vaccinale pour les soignants est maintenue.