REPLAY. Port du masque obligatoire à Paris, départements en rouge... Les annonces du gouvernement face à la "recrudescence" de l'épidémie de coronavirus

"L'épidémie regagne du terrain, et c'est maintenant qu'il faut intervenir", a prévenu le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse à Matignon avec le ministre de la Santé Olivier Véran et celui de l'Education, Jean-Michel Blanquer, jeudi 27 août. Le gouvernement a notamment annoncé le placement de 21 départements (dont 19 nouveaux) en zone rouge ainsi que le port du masque obligatoire partout à Paris dans les prochains jours.

Le chef du gouvernement a constaté une "recrudescence incontestable de l'épidémie" qui "progresse sur tout le territoire", avec "39 cas positifs pour 100 000, quatre fois plus qu'il y a un mois". L'épidémie a fait 30 544 morts en France et plus de 5 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France au cours des dernières 24 heures, selon les données fournies mercredi par Santé publique France, soit un nouveau record depuis la fin du confinement en mai.

Eviter un "reconfinement généralisé"

Quant au nombre d'hospitalisations, il "commence doucement mais sûrement à remonter. Plus de 800 patients Covid sont admis à l'hôpital par semaine en ce moment, contre 500 il y a 6 semaines", a-t-il souligné. Face à cette situation, "notre objectif, c'est de tout faire pour éviter un reconfinement surtout généralisé", comme au printemps, a affirmé le chef du gouvernement.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé l'intention du gouvernement de "monter à court terme à un million de tests par semaine", contre plus de 800 000 actuellement. Il souhaite "éviter au maximum" un reconfinement généralisé des Ehpad qui serait "très douloureux", et a également plaidé pour que les restrictions des visites de familles dans les maisons de retraite soient décidées "de façon toujours proportionnée".

Pour faire respecter les mesures anti-Covid, Jean Castex a également mis l'accent sur les contrôles. Selon ses chiffres, 700 verbalisations sont dressées chaque jour dans l'ensemble du pays pour non-respect de l'obligation de port du masque.