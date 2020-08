Rentrée scolaire : les familles devront acheter les masques pour les élèves

Plus de 4 700 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en France ces dernières 24 heures. La rentrée scolaire aura bien lieu mardi 1er septembre pour les élèves et le 31 août pour les enseignants. Et le port du masque obligatoire pour les enfants de 11 ans représentera un certain coût pour les parents d’élèves.