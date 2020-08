Rentrée : les écoles se préparent à accueillir les élèves dans de bonnes conditions sanitaires

Cette année, l'école élémentaire et maternelle de Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne) a investi dans l'installation de 28 lavabos supplémentaires. L'établissement veut offrir à ses élèves le plus de sécurité possible. Les deux réfectoires et la salle de motricité sont désormais scindés avec du placo. "L'objectif est de rassurer tout le monde : les enfants, les parents, les agents, pour que tout se passe au mieux pour tout le monde", explique Gilles Joviado, le maire de Buzet-sur-Tarn.



Une nouvelle organisation de la salle de jeux



Même le gîte pour le centre de loisirs, qui avait été vidé de ses jeux pour limiter les contacts, a été repensé et réaménagé. "On va pouvoir remettre des jeux pour que les enfants puissent jouer. On va un peu épurer la salle car il y avait beaucoup de jouets, et ça va permettre de créer un roulement", assure Hortense Azema, la directrice du centre de loisirs. Le mobilier est petit à petit rapatrié dans les locaux. La cour de récréation spacieuse va également être divisée en plusieurs espaces. Ici, les enfants doivent se sentir les bienvenus et retrouver la sérénité.

