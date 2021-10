Port du masque : un allègement des règles à Bordeaux

L'annonce a été accueillie avec soulagement par beaucoup de personnes. À Bordeaux (Gironde), il n'est plus obligatoire de porter le masque dans les bars depuis le vendredi 1er octobre. "Je retrouve enfin ma liberté", s'enthousiasme Laurent Pulis, gérant du bistrot Marcel. Concrètement, dans les lieux exigeant un pass sanitaire, il est possible de ne plus être masqué.

Des règles parfois difficiles à comprendre

Il faut en revanche porter un masque sur les marchés, les brocantes et dans deux rues très commerçantes entre 12h et 19h. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité parmi la population. "C'est un peu compliqué de savoir l'heure où on peut ne pas le porter et l'heure où on doit le porter", estime un passant. Dans la Nièvre, même sur les marchés, il n'y a plus besoin de se déplacer masqué, mais certains conservent cette habitude. Peu à peu, la fin de l'obligation du port du masque en extérieur se profile.