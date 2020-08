Port du masque obligatoire à Paris : "Désormais, quand vous habitez à Paris, il faut sortir couvert, il faut avoir ce réflexe", insiste Julien Denormandie

"J'en appelle évidemment à la responsabilité de chacun" , déclare ce vendredi 28 août sur franceinfo le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. "Désormais, quand vous habitez à Paris, il faut sortir couvert, il faut avoir ce réflexe", explique le ministre, alors que le port du masque est rendu obligatoire dans tout l'espace public de la ville de Paris et sa petite couronne. "C'est également pour protéger nos emplois, notre économie", pour éviter de "devoir reconfiner", ajoute-t-il.

Des règles différentes selons les régions

"Je pense qu'elle est importante cette méthode Castex, c'est de partir des réalités du territoire", assure Julien Denormandie. "Très concrètement, on fixe une ligne générale. Maintenant, on sait très bien que sur des territoires, il y a des différences. D'où est-on le mieux placé pour prendre en compte ces différences ? Est-ce que c'est depuis un ministère ici ou est-ce que c'est depuis les territoires eux-mêmes ? Evidemment c'est depuis les territoires."

La maire de Marseille Michèle Rubirola a elle contesté jeudi 27 août la décision du gouvernement de rendre le masque obligatoire dans toute la ville et de fermer les bars et restaurants entre 23h et 6h. "Il y a un juste équilibre à trouver. Concerter, ça ne veut pas dire à la fin qu'il y a concensus, je crois que c'est bien normal", avance le ministre de l'Agriculture. "A la fin des fins, il est important que les autorités évidemment puissent décider."

Je suis d'abord très heureux pour lui Julien Denormandie à propos du mariage de Gérald Darmanin

Le Premier ministre Jean Castex a lui recommandé d'"éviter autant que possible les fêtes familiales". "Ça vaut pour les ministres", affirme Julien Denormandie, alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit se marier samedi à Tourcoing. "Objectivement, ça n'est pas à moi de porter quelconque jugement là-dessus, ce sont des comportements de chacun. Les mariages aujourd'hui sont autorisés. Il y a des gens, ça faisait des mois qu'ils attendaient de pouvoir se marier. Moi je suis d'abord très heureux pour lui. Par contre, ces mesures de précaution dans une fête familiale, elles doivent être pleinement respectées, c'est ça la responsabilité de chacun."