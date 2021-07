Port du masque : les gendarmes patrouillent à cheval dans les Landes

Ils sont gardes républicains et patrouillent à cheval sur la commune de Léon (Landes) pour adresser des messages de prévention au public. "C'est vrai que l'animal est un facteur d'apaisement", témoigne ce riverain contrôlé. Les gendarmes interviennent tous les jours pour faire respecter le port du masque en extérieur. La présence des chevaux facilite le contact avec la population : "les enfants sont ravis et les animaux sont magnifiques", témoigne un passant. "Je trouve ça très élégant quand ils passent, ça donne plus d'autorité, on les voit mieux", confie un enfant.

Priorité à la prévention

Ce dispositif expérimental va mobiliser six gendarmes à cheval. "C'est vraiment par le dialogue de faire passer des messages, de faire connaître les règles en vigueur, évidemment le volet répressif existe aussi, mais la priorité est donnée au volet prévention avec nos cavaliers", explique la cheffe d'escadron Bénédicte Ponties.