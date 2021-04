Port du masque : le Haut Conseil de la santé publique propose des assouplissements

Pour les 5,5 millions de Français vaccinés contre le Covid-19, retirer le masque semble encore difficile. "Même avec la famille, on essaye au maximum de garder le masque", commente un homme rencontré par les équipes de France Télévisions mardi 27 avril, tandis qu'un autre rappelle que même vacciné, il peut "être porteur du virus" et "contaminé par quelqu'un qui a un variant".

Vrai, selon le Haut Conseil de la santé publique, qui propose néanmoins d'assouplir le protocole. Il estime raisonnable que les personnes vaccinées puissent retirer le masque dans un cadre familial ou amical restreint. "Le masque peut être considéré comme quelque chose de mal vécu par les personnes, et on s'aperçoit qu'il y a des mal-êtres dans toutes les catégories d'âge", explique le Pr. Didier Lepelletier, coprésident du groupe de travail Covid-19 du Haut Conseil de la santé publique.

Respecter le protocole sanitaire

S'il est possible de retirer son masque dans certaines circonstances, il faut toutefois toujours se laver les mains et aérer les pièces régulièrement, et bien entendu respecter les consignes de distanciation. Le Haut Conseil de la santé publique rappelle enfin que toute personne vaccinée peut encore être considérée comme cas contact.