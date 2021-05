Port du masque en extérieur : rétropédalage de plusieurs préfectures qui avaient annoncé un allègement

Plusieurs préfets, dont ceux de Seine-et-Marne, de l'Ardèche et de la Creuse, ont annoncé l'allègement du port du masque dans leurs départements avant de rétropédaler mardi 18 mai. Une "harmonisation nationale" est attendue.

En Seine-et-Marne, la préfecture avait annoncé mardi la fin de l'obligation du port du masque en extérieur avant de rétropédaler et d'annoncer finalement le maintien de la mesure jusqu'au 31 mai prochain. La préfecture explique à France Bleu Paris qu'il s'agit d'une "erreur purement matérielle et technique".

En Ardèche, la préfecture a dans un premier temps annoncé que le masque ne serait plus obligatoire en dehors des zones à forte concentration de population, la mesure a finalement été "suspendue", a appris France Bleu Drôme Ardèche.

Rétropédalage également dans la Creuse où la préfecture a dans un premier temps annoncé un allègement avant de finalement expliquer que "les aménagements annoncés par la préfète de la Creuse sont différés dans l’attente d’une harmonisation nationale".

D'après le réseau France Bleu, les allégements prévus par les préfets de Moselle et de l'Hérault restent d'actualité. En Moselle, le masque n'est plus obligatoire dans les communes de moins de 2 500 habitants, il reste donc obligatoire dans 83 des 725 communes mosellanes. Et dans l'Hérault, l'arrêté préfectoral précise que le port du masque n'est plus obligatoire dans les parties non urbanisées des communes à condition que la distanciation sociale soit respectée.