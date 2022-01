Port du masque dès 6 ans : "Cette mesure ne semble pas déraisonnable et plutôt en faveur de la science", selon le médecin Jimmy Mohamed

"Cette mesure ne semble pas une mesure déraisonnable et plutôt en faveur de la science", a estimé samedi 1er janvier sur franceinfo le médecin généraliste Jimmy Mohamed, alors qu'un décret publié au Journal officiel stipule l'obligation du port masque dans de nombreux lieux publics à partir de 6 ans. "On peut comprendre que dans les lieux clos où il y a du monde, si on prend l'exemple des transports en commun, les enfants peuvent à la fois attraper le virus du Covid, mais aussi celui de la grippe qui est en train de progresser tranquillement, et le transmettre aux autres."

Mais Jimmy Mohamed constate que "durant la vague précédente, celle du Delta, le masque à l'école chez les enfants de moins de 12 ans non vaccinés n'a pas empêché une flambée de l'épidémie". Il va donc falloir selon lui "sécuriser les écoles avec un renouvellement de l'air à adapter une ventilation, peut-être des purificateurs d'air, ou encore prendre en compte les détecteurs de dioxyde de carbone".

Les enfants participent "au moteur de l'épidémie"

Le médecin rappelle que "les enfants, au même titre que les adolescents, que les adultes, participent au moteur de l'épidémie". Mais ils ne sont "pas responsables de l'épidémie, car actuellement, les écoles sont fermées et nous n'avons jamais eu autant de cas diagnostiqués". Il alerte qu'avec la vague du variant Omicron, "on ne sait pas trop ce qui nous attend avec cette rentrée. Est-ce que les enfants vont tous tomber malade les uns après les autres ? Est-ce que les enseignants, les assistantes maternelles, les dames qui s'occupent des enfants à la cantine vont être en mesure d'être présents ? Je pense qu'il y a surtout risque de désorganisation du système scolaire plutôt qu'un risque sanitaire pour les enfants."

Le port du masque reste donc "une mesure qui est assez acceptable" pour les enfants, insiste Jimmy Mohamed, "une mesure qui ne coûte pas cher, qui est efficace et qui peut aussi nous aider à limiter la casse". Cela permet notamment de "prendre un transport en commun sans se stresser", sans se demander si son enfant va "attraper le coronavirus ou n'importe quelle autre infection respiratoire, comme la grippe ou la bronchiolite".

Alors qu'au moins de 50 départements ont rendu obligatoire le port du masque en extérieur, le médecin juge que l'on "flirte avec ce qui est acceptable". Il reconnaît que "les Français ont quand même consenti à beaucoup d'efforts : des confinements, des couvre-feux, du télétravail, des vaccinations, des tests réguliers". Mais le port du masque en milieu extérieur, "sauf dans un endroit très bondé", lui parait démesuré. "Dans la rue, on sait que le risque de contamination est proche de zéro. Donc c'est une mesure que je trouve assez contraignante, difficile à accepter pour les Français et qui, surtout, n'aura quasiment aucun impact sur l'épidémie."