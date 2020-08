Politique : la menace du Covid-19 plane sur les rassemblements politiques

Tous les partis qui organisent leur université d’été ont une seule et même obsession : le respect des consignes sanitaires. Une dizaine d’universités d’été sont prévues d’ici la mi-septembre. C’est la hantise de tous les partis politiques : que l’épidémie puisse se propager au milieu de ces rassemblements de militants. "Face à la reprise de l’épidémie, les militants sont moins nombreux que prévu, explique Hugo Capello, en direct de l’université des Verts à Pantin. Seulement 500 personnes ont accédé au site, contre les 3 000 attendues."

Des militants invités à rester chez eux

Un certain nombre de mesures ont été prises. Tous ceux qui souhaitent accéder à la salle ont l’obligation de se laver les mains. À l’intérieur le port du masque est obligatoire pour tout le monde. Il y a moins de militants que prévu car un grand nombre ont été invités à suivre l’événement depuis chez eux, via internet. "On parle quand même politique ici, ajoute le journaliste puisque les Verts peuvent se projeter sur les élections régionales de 2021, après leur victoire aux municipales dans plusieurs grandes villes cette année."