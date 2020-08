Paris : le casse-tête du port du masque

À droite, on doit mettre le masque mais pas à gauche de la rue Mouffetard, située au centre de Paris. Dans la rue, le masque est obligatoire mais pas dans une rue perpendiculaire. Dans ces lieux d'habitude bondés, les passants sont partagés. "Je ne vois pas pourquoi on serait moins en danger dans une rue que dans une autre", explique une Parisienne.

Prévention de la police

D'autres visiteurs regrettent l'absence de signalisation. On ne sait pas que le masque est obligatoire dans certaines rues. Depuis 8 heures du matin lundi 10 août, le port du masque est obligatoire dans une centaine de rues parisiennes et plusieurs communes d’Île-de-France. De plus en plus de gens sont contaminés dans la région. Pour aider les gens à s'y retrouver, une patrouille de police fait de la prévention. Les piétons ont deux semaines pour s'habituer à cette nouvelle obligation.