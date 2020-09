Normandie : une entreprise permet de louer des masques sanitaires

Un pressing de Dieppe, en Seine-Maritime, a eu lieu l’idée d’acheter des masques en tissu et de les louer. Après chaque utilisation, un petit point noir est ajouté sur le masque, qui est lavable 30 fois. "On a été confronté à la pénurie de masques. On a donc décidé d’acheter des masques lavables, homologués. On a pu mettre en place des masques lavés, au sein de nos équipes. On s’est dit ‘si on le fait pour nous, pourquoi pas le faire pour d’autres’", explique Mélanie Heurtaux, cheffe d’entreprise.

24 heures de décontamination

Les règles d’hygiène sont maximales. Une fois utilisés, les masques sont récupérés et laissés 24 heures dans une boîte de décontamination avant d’être lavés à 60 degrés. 400 masques sont nettoyés et repassés dans ce pressing chaque semaine. Ils peuvent ensuite être relivrés à vélo en centre-ville. Une démarche éco-responsable qui pour l’instant séduit. "Le masque jetable, niveau pollution, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux. Donc c’est bien de savoir qu’il y a ça", souligne Nathalie Louage, professeure de formation musicale au conservatoire.

