Moselle : le port du masque n’est plus obligatoire dans certaines communes

Dans plusieurs communes de Moselle, c’est une nouvelle étape majeure qui a été franchie dans un retour progressif à la vie normale. Le port du masque n’est plus obligatoire dans les communes de moins de 2 500 habitants avec des indicateurs sanitaires rassurants. Pour autant, si cette mesure symbolise une vraie libération pour certains habitants, d’autres préfèrent encore patienter et garder le masque, notamment en attendant d’être vacciné contre le Covid-19.

Le port du masque de moins en moins nécessaire en extérieur ?

Sur le plateau du 12/13 de France 3 vendredi 21 mai, le médecin et journaliste Damien Mascret rapporte des informations importantes quant à cette mesure prise en Moselle. "On peut rassurer les Français, maintenant les études scientifiques vont toutes dans le même sens. La dernière étude irlandaise a montré que sur 1 000 contaminations, une seule se produit à l’extérieur. Donc à moins de croiser quelqu’un dans la rue et de commencer à discuter avec lui, on peut vraiment tomber le masque", indique-t-il.