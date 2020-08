Masques : des règles d'utilisation pas toujours respectées

Façon moustache, collier, coudière ou boucle d'oreille, difficile pour les Français d'apprivoiser le masque de protection, pas toujours obligatoire, que nous enfilons et retirons à longueur de journée. "On le met dans sa poche et on le remet. Ce n'est pas forcément idéal", explique un passant. Des écarts bien loin de la rigueur des soignants, premiers de la classe en matière de port de masque.

Apprendre à porter un masque

En cas de pause, une infirmière recommande de plier le masque et de le ranger dans une pochette plastique. Des précautions parfois difficiles à respecter pour le grand public. Est-ce grave ? "Il faut que les Français apprennent à porter un masque. Il ne s'agit pas d’être excessivement exigeant comme on peut l'être pour un médecin ou une infirmière. L'objectif collectif est de porter un masque lorsque l'on est dans un lieu clos", précise le Dr Didier Lepelletier, chef du service de bactériologie et hygiène hospitalière au CHU de Nantes.

