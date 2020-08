Marseille : masques obligatoires dans la rue pour lutter contre la propagation du virus

Le nombre de cas de contaminations au Covid-19 augmente à Marseille (Bouches-du-Rhône). En conséquence, pour lutter contre la propagation du virus, le masque est désormais obligatoire dans certains secteurs de la ville samedi 8 aout. "Depuis 10 heures, le Vieux Port sort masqué. C'est ici que l'on embarque pour aller sur les iles du Frioul. C'est aussi ici que se tient le marché des artisans et le marché aux poissons", explique le journaliste Frédéric Renard, en duplex depuis Marseille.

Une amende de 135 euros en cas de non port du masque

La règle avait l'air d’être respectée même s'il y a encore quelques récalcitrants. "On est obligés, on respecte les règles. On essaie de profiter", explique un Marseillais. "Si l’État dit qu'il faut le porter, il faut le porter", précise un autre homme. Trois zones touristiques sont concernées. Pour l'instant, la police est discrète. L'amende est de 135 euros en cas de non port du masque.

