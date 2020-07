Lille : Le port du masque bientôt obligatoire en extérieur

Profiter du soleil assis dans l'herbe et sans masque : dans les parcs lillois ce sera bientôt du passé. A partir de lundi 3 août, le masque deviendra obligatoire et ce même en extérieur. Une mesure qui n'étonne pas les habitués des parcs lillois. Une jeune femme estisme "que c'est la loi, c'est tout. Il n'y a aucun soucis avec ça et puis c'est légitime puisqu'il y a une forte recrudescence du virus dans la métropole de Lille". Une autre pense que "ça va vraiment forcer à respecter toutes les mesures de distanciation, je trouve ça plutôt pas mal. Surtout qu'il fait chaud et que tout le monde va s'y retrouver [dans les parcs]".

Contraindre pour ne pas reconfiner

En réalité les 95 communes de métropole lilloise sont concernées par cette mesure, dans des zones bien spécifiques comme les parcs, les jardins, les rues piétonnes, les parkings, les galeries commerciales et les marchés de plein air. "Notre pari se résume en deux mots : contraindre plutôt que de confiner, ou de reconfiner puisque c'est malheureusement ce qu'il risque de nous arriver si jamais nous ne respectons pas davantage les gestes barrières et le port du masque" explique Michel Lalande, le Préfet du Nord et de la région des Hauts-de-France. Une mesure justifiée par l'activité du virus qui s'est intensifiée en fin du mois juillet. D'ici lundi les zones concernées seront balisées pour informer la population. En cas de controle l'amende sera salée : elle s'élèvera à 135 euros.