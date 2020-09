Le kiosque à journaux : protocole sanitaire, maltraitances en Ehpad et vie de château

Les nouvelles mesures sanitaires qui entrent en vigueur dans les écoles primaires font notamment la Une de la Voix du Nord. "Les règles s'assouplissent à l'école primaire", titre le quotidien. Les Dernières Nouvelles d'Alsace de leur côté, évoquent une stratégie "peu lisible" qui ne cesse de fluctuer face au virus. Les mesures sanitaires sont en tous cas de plus en plus fortes partout en France. "Ca se durcit", titre Le Progrès. Parmi les mesures prises dans le Rhône, il y a notamment le port du masque élargi à plusieurs communes de la métropole ou encore les visites réduites en Ehpad.

Un scandale de maltraitance

À propos d'Ehpad, La Dépêche du Midi revient sur la terrible affaire de maltraitances qui agite un établissement pour personnes âgées dépendantes. Pendant plusieurs mois, des résidents de l'unité Alzheimer d'un Ehpad situé près de Rodez (Aveyron) ont été humiliés et maltraités par une partie du personnel. On parle de photos et de vidéos de personnes âgées placées dans des situations embarrassantes. Quatre personnes ont été licenciées. Si vous avez un gros budget et que vous n'avez pas peur des courants d'air, sachez enfin que vous pouvez lire le dossier du Courrier de l'Ouest, qui se penche sur la trentaine de châteaux actuellement à vendre en Anjou.

