La Rochelle : un dimanche masqué pour les touristes

T. Cuny, A. Morel, C. Labasque

T. Cuny, A. Morel, C. Labasque France 3 France Télévisions

Sur le vieux port de La Rochelle (Charente-Maritime), les juilletistes ont laissé place aux aoutiens. Pour beaucoup, ces premiers jours de vacances étaient très attendus après ces quelques mois difficiles. "On habite en appartement, donc on avait bien besoin de prendre l’air", témoigne une femme. Mais le coronavirus ne reste jamais loin. Avec l’affluence des touristes, la ville de La Rochelle a décidé de rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans tout le centre-ville. La mesure est globalement respectée et comprise par les vacanciers.

Une mesure qui ne ravit pas tout le monde

"On se sent rassurés, alors qu’il y a beaucoup de fréquentation, même si c’est un peu lourd parfois de le porter en vacances", indique une promeneuse. Pour d’autres, cette obligation a du mal à passer : "Si un gendarme m’oblige à porter le masque, je le mets mais je quitte la ville immédiatement", affirme un homme.