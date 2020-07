La Rochelle : comment contrôler le port du masque obligatoire dans la rue ?

Les habitants de La Rochelle, en Charente-Maritime, vont devoir prendre une nouvelle habitude : le port du masque est désormais obligatoire lors des promenades sur le vieux port et dans les rues du centre-ville. L’arrêté de la mairie est entré en vigueur mercredi 22 juillet, et la police municipale patrouille pour le faire savoir. L’apprenant, un touriste se montre conciliant : "il n’y a pas de problème, pour éviter que cela reparte comme durant les mois de mars et d’avril, si il faut, il faut".

38 euros d’amende

Pour le moment, les forces de l’ordre ne donnent pas de sanctions mais font de la pédagogie mais à partir du 1er aout, ce sera 38 euros d’amende. Chez les commerçants, la mesure fait débat. Si elle rassure les uns, elle fait craindre un coût d’arrêt chez les autres, dans une saison déjà mal partie. L’une d’eux ne comprend pas : "Là on est à l’air libre quand-même, cela ne va pas nous sauter dessus comme ça ! (…) Certaines personnes ne voudront pas mettre le masque et ne viendront pas dans notre établissement".