Gestes barrières : timide retour de la bise en France

Avec l'accalmie de l'épidémie de Covid-19, la bise fait son grand retour chez certains Français. "Ça fait déjà un petit moment qu'on se refait la bise. Parce que les habitudes sont revenues, parce qu'on est vaccinés", confie un homme. D'autres préfèrent encore rester sur leurs gardes. "Quand on ne pouvait pas on faisait la bise quand même, mais avec le masque. Et maintenant sans masque, mais ce n'est pas tous les jours !", assure une femme.

Des avis divergents

Entre le besoin de retrouver un contact et la crise sanitaire pas encore terminée, difficile de savoir comment s'embrasser. "Si on est raisonnable, si on a des gestes barrières dans la convivialité, c'est-à-dire par exemple serrer les mains, mais après se les laver, on peut se faire la bise avec le masque", commente de son côté un autre homme, qui estime qu'il est encore "peut-être un peu tôt" pour revenir à la bise.