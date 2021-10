Entreprises : des salariés ne veulent pas porter le masque et réclament le pass sanitaire

Depuis an et demi, c'est un geste qui est rentré dans le quotidien de nombreux travailleurs français : ils doivent porter le masque une fois sur leur lieu de travail. Une contrainte de plus en plus difficile à vivre. Selon une enquête récente, près de 74% des salariés souhaitent le retrait du port du masque obligatoire.

"À partir du moment où on est vacciné, je ne vois pas l'intérêt"

Au sein d'une entreprise de métallurgie du Pas-de-Calais, 19 des 20 employés sont vaccinés contre le Covid-19. "À partir du moment où on est vacciné, je ne vois pas l'intérêt" de porter un masque", estime l'un d'entre eux. Pour pouvoir venir travailler démasqué, 67% des salariés déclarent être d'accord pour l'installation du pass sanitaire dans les entreprises. Une mesure qui s'avère pour le moment illégale. Si un employeur prend le risque de l'instaurer, il s'expose à de lourdes sanctions : jusqu'a un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.