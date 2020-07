EHPAD : lutter contre la canicule

Avec 37 degrés prévus dans la journée, Jeannine Guédon, résidente d’EHPAD, se préserve du soleil dès le matin. De l’eau est à disposition dans sa chambre qui n’est pas climatisée. Mais cette résidente de 93 ans reconnait qu’elle ne boit pas spontanément.

Des astuces pour hydrater les pensionnaires

Alors au moment du déjeuner, dans une pièce réfrigérée, on sert des petits cubes citronnés. Une astuce du cuisinier pendant les périodes de canicules. "Les cubes d’hydratation sont plus ludiques et c’est plus facile pour eux de les prendre avec une cuillère, ça hydrate vraiment au niveau de la bouche, ça permet de rafraîchir et de boire sans s’en rendre compte" explique Gentiane Charrier, auxiliaire de vie dans l’EHPAD. Dans l’après-midi, distribution d’eau à plusieurs reprises. En effet, beaucoup de personnes âgées, ne ressentent pas la chaleur et ne transpirent pas.