Écoles : 12 nouveaux départements font tomber le masque dans les classes de primaire

Pour les élèves d'une école des Arcs-sur-Argens (Var), c'est la première journée sans masque, lundi 18 octobre. Un soulagement pour les parents. "Ça va leur permettre de respirer parce que c'est très difficile de se concentrer pour eux, [quand] ils rentrent ils sont plus fatigués que d'habitude", témoigne un père de famille.

Les professeurs gardent le masque

Grâce à l'amélioration de la situation sanitaire, le masque n'est plus obligatoire dans toutes les écoles primaires du Var. En classe, les visages apparaissent enfin. "Je vais enfin pouvoir voir leurs visages, confie Laurent Pourcel, professeur des écoles. (…) On entend beaucoup mieux ce qu'ils disent, et puis surtout, je vais enfin pouvoir voir quand ils bavardent." Malgré tout, certains élèves préfèrent garder le masque. "Je suis un peu prudent, parce que je n'ai pas envie d'attraper le Covid-19", confie un jeune écolier. Les professeurs, doivent, eux, continuer à enseigner avec le masque.