Distanciation sociale, port du masque, plus de respect... des comportements nécessaires à long-terme ?

Porter un masque est une pratique nouvelle en France depuis l’apparition du Covid-19. "C’est devenu une part de notre culture. Des personnes l’ont porté avant que ce soit imposé, les cultures peuvent changer très vite", estime le paléoanthropologue, Pascal Picq, également professeur au Collège de France. L’autre changement radical a été la manière de saluer les gens. Il n’y a plus de contact entre les personnes.

Une façon de repenser les habitudes de chacun

De fait, les comportements sociaux ont changé et cela pourrait perdurer. "Il fallait certainement trouver une façon plus raisonnée de se saluer, comme pour les femmes qui en ont peut-être assez qu’on leur fasse la bise sans leur accord. Aux États-Unis, on ne s’embrasse pas et on ne se serre pas la main tout le temps, analyse Pascal Picq. Il y a une grande diversité des saluts dans le monde. Nos habitudes étaient peut-être trop excessives, il faut les repenser, intégrer le consentement et le respect des personnes".