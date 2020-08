DIRECT. Coronavirus : Jean Castex en visite à Lille pour l'entrée en vigueur de l'obligation de porter un masque dans certaines rues

#CORONAVIRUS Au Brésil, l'épidémie de Covid-19 a créé de nouvelles favelas. "Mon mari était le seul à avoir un boulot et il s'est fait virer à cause de la pandémie, donc nous ne pouvions plus payer le loyer. Les choses se sont durcies et on a atterri ici", témoigne une habitante de São Paulo, obligée de dormir sur des palettes avec son mari et ses six enfants. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>