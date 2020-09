DIRECT. Covid-19 : la pandémie fait plus d'un million de morts dans le monde

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Terminons notre tour des kiosques avec La Marseillaise. Le quotidien régional partage sa une entre les résultats des sénatoriales dans les Bouches-du-Rhône et les nouvelles restrictions sanitaires liées au coronavirus et qui visent Aix et Marseille.







: On commence sans plus tarder par un premier point sur l'actualité :



• De nouvelles restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid-19 entrent aujourd'hui en vigueur dans de nombreux territoires en France. A Paris, les bars devront désormais fermer leurs portes à 22 heures, tandis qu'à Marseille et Aix-en-Provence, la fermeture des bars et restaurants est totale. Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier, a annoncé avoir déposé un recours collectif contre l'arrêté préfectoral en référé-liberté.



• Après les plus de 460 milliards d'euros mis sur la table cette année pour faire face à la crise sanitaire, le gouvernement présente aujourd'hui le projet de loi de finances pour 2021. Ce budget sera centré sur le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé début septembre.



• La majorité de droite et du centre au Sénat sort renforcée des élections, marquées globalement par une grande stabilité, et l'annonce par les écologistes de la formation d'un groupe politique.



• Donald Trump n'a payé que 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016, l'année de son élection à la Maison Blanche, puis autant en 2017, et n'a payé aucun impôt durant 10 des 15 années précédentes, assure le New York Times. "Fake news !", réplique en substance le président américain.