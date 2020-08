DIRECT. Coronavirus : le gouvernement précise sa stratégie pour la rentrée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @Le pâtissier fou. La fermeture obligatoire entre 23 heures et 6 heures annoncée par la préfecture des Bouches-du-Rhône concerne "les restaurants, les débits de boissons et les commerces d’alimentation générale". A ma connaissance, les fêtes privées pourront toujours se prolonger plus tard, tant qu'elles ne sont pas organisées dans ce type d'établissements.

: Bonjour. Du coup les mariages devrons être fini à 23h dans le 13 ? Merci, et bravo pour votre travail.

: Toutes mes excuses, @Gerald26 et @Fanfan83860, j'ai répondu un peu vite. En l'occurrence, les organisateurs de cette course à pied ont déjà annoncé son report au 25 octobre. Ils n'ont pas communiqué depuis l'annonce hier d'un durcissement des mesures sanitaires. Pour le reste, je réitère ma réponse : la préfecture n'a pas précisé si l'obligation du port du masque à Marseille concerne aussi les sportifs (dans le doute, mieux vaut donc partir du principe que oui).

: Non Marseille-Cassis est une course à pied......

: Bonjour @Fanfan83860. J'imagine que c'est de vélo dont vous parlez. Sachez que la préfecture des Bouches-du-Rhône ne précise pas, dans son communiqué d'hier, si le port obligatoire du masque en extérieur ne concerne que les piétons ou aussi les cyclistes ou les coureurs à pied. Certaines villes, comme Paris, autorisent à circuler à vélo sans masque dans les zones où il est obligatoire. Dans le doute, mieux vaut sans doute se renseigner auprès des policiers sur place.

: Bonjour. Devra-t-on porter un masque durant le Marseille-Cassis la semaine prochaine ? Toute la montée de la Gineste est sur la commune de Marseille !!! Merci et bonne journée

: Le nombre d'inscrits à Pôle emploi en juillet doit par ailleurs être annoncé à midi.

: Les représentants syndicaux interrogés par notre journaliste Marie Maheux craingnent une arrivée massive de nouveaux demandeurs cet automne, entre les licenciements liés à la crise et les jeunes arrivés au pire moment sur le marché de l'emploi. "Des Pôles emploi qui sont déjà engorgés le seront encore plus", s'inquiète une gestionnaire de l'agence de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

: Selon David Vallaperta, représentant CFDT au CSE central de Pôle Emploi, 1 500 CDD seront recrutés entre septembre et octobre, 1 500 autres en novembre, et une troisième vague d'embauche est prévue au deuxième trimestre de 2021, selon l'évolution des besoins. Un renfort équivalent à deux ou trois agents supplémentaires par agence, ce que le syndicaliste juge insuffisant.

: Pôle emploi compte recruter entre 3 000 et 5 000 personnes en CDD, pour une durée allant jusqu'à 18 mois, afin de faire face à l'afflux de nouveaux demandeurs d'emploi lié à la crise du coronavirus, a appris franceinfo de sources syndicales.

: Commençons par rappeler les principales infos de ces dernières heures :



Le port du masque sera obligatoire à partir de 23 heures ce soir dans toute la ville de Marseille. Les restaurants, bars et commerces alimentaires des Bouches-du-Rhône devront rester fermés entre 23 heures et 6 heures, face à la hausse des cas de Covid-19 dans le département.



#CORONAVIRUS L'Organisation mondiale de la santé (OMS) relève un recul des nouveaux cas et décès liés au Covid-19 dans la plupart des régions du monde.



