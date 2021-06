Déconfinement : les discothèques déjà ouvertes à Berlin

Les DJ feront leur grand retour dans les discothèques françaises le 9 juillet prochain. En Allemagne, les établissements de nuit ont rouvert leur porte ce week-end du 20 juin. "Les discothèques ont rouvertes mais avec beaucoup de restrictions. Uniquement les espaces extérieurs ont pu rouvrir avec 250 personnes maximum quel que soit la capacité des lieux", explique Laurent Desbonnets en duplex depuis Berlin dans le 23h.

Masque FFP2 obligatoire sur la piste de danse

Et le journaliste d’ajouter : "Un test antigénique du jour est obligatoire ainsi qu’un masque FFP2 sur la piste de danse. Il n’y a que quand on est assis qu’on a le droit de l’enlever. En raison de ces restrictions, cela n’a pas été la ruée. Beaucoup d’établissement à Berlin n’ont pas fait le plein et des centaines de jeunes ont préféré se rassembler dans des parcs de la ville". Pour rappel, en France, les clients des discothèques devront soit être vaccinés contre le Covid-19, soit montrer un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. La jauge sera également limitée aux trois quarts en intérieur. De plus, le masque ne sera pas obligatoire pour danser.