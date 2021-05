Covid-19 : vers un été sans masque à l'extérieur ?

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a laissé entendre sur BFMTV, lundi 17 mai, que le masque en extérieur pourrait bientôt ne plus être obligatoire si les indicateurs de l'épidémie continuaient de s'améliorer.

Les Français pourront-ils profiter de l'été sans masque ? Lundi 17 mai, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a laissé entendre que le masque en extérieur ne serait bientôt plus obligatoire si l'épidémie continuait de refluer. "Si vous êtes seuls ou quelques-uns dans un espace extérieur très aéré, comme une plage, une montagne, une forêt, un parc, une rue déserte, là on doit pouvoir être rapidement amenés à pouvoir revenir sur l'obligation du port du masque dans ces situations", a-t-il expliqué dans une interview sur BFMTV, dans la soirée.

Des élus ont déjà levé l'obligation du port du masque

À Martigues (Bouches-du-Rhône), mardi, certains profitent de la plage et n'ont déjà pas le masque. "Pouvoir ne plus porter le masque en plein air, ça tombe sous le sens", estime un habitant. Certains élus n'ont pas attendu l'autorisation officielle pour légiférer : à Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime, depuis lundi, le masque n'est plus obligatoire dans les rues. La mairie a demandé à la préfecture la levée de cette obligation au vu des bons résultats sanitaires.