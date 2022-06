Covid-19 : un rebond de l’épidémie avant les vacances d’été

En France, les contaminations au Covid-19 ont bondi ces derniers jours avec près de 50 000 cas en moyenne sur une semaine. La région PACA est particulièrement concernée. Les pharmacies qui pratiquent encore des tests voient affluer de plus en plus de monde.

Si vous pensiez passer l’été sans vous faire chatouiller les narines, c’est sans doute raté. Dans une pharmacie d’Antibes (Alpes-Maritimes), on a atteint un nouveau pic lundi 20 juin : 50 tests réalisés, dont 40 positifs. Une femme arrive avec un rhume et de gros doutes. Dans sa famille et chez ses collègues, le Covid-19 est passé. Elle a vu juste : elle a le Covid-19.



Le masque négligé

De nouveau, chacun connaît une personne qui a le Covid-19, mais cela n’incite pas pour autant à porter le masque. "Il y en a beaucoup qui viennent sans masque (…). Vu qu’ils passent au comptoir juste avant, cela peut engendrer des cas en plus", explique Maria Rugolo, étudiante infirmière. Pour le moment, la vague n’a pas encore déferlé sur l’hôpital, mais les indices ne sont pas bons. Les hospitalisations conventionnelles et les admissions en soins critiques sont en hausse.