Covid-19 : un masque pour les sportifs en cours d'élaboration

Un masque sportif est en cours d'élaboration. Industriels, laboratoires et ministères planchent sur un masque à la fois filtrant et respirant. "Si on se rend compte que ce masque protège effectivement et que l'on peut reprendre l'activité physique en intérieur, c'est une perspective pleine d'espoir pour les salles de sport", a déclaré mardi 19 janvier Roxana Maracineanu, ministre déléguée de la jeunesse et des sports, sur RTL.

Les sportifs pressés de s'y remettre

Jean-Pierre Epars, président de l'ACBB-Athlétic Club de Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), un club de 13 000 adhérents, se réjouit d'avance. "S'il y a un masque ultraperfectionné qui nous permettait de reprendre, ce serait formidable", confie-t-il aux équipes de France Télévisions. On ignore encore si ce masque sera compatible avec la pratique d'un sport collectif ou de contact, mais la plupart des sportifs sont impatients de s'y remettre, même avec une protection. "C'est mieux que rien", estime l'une d'elles. Un prototype devrait être soumis à homologation dans environ 15 jours, et disponible mi-février.

Le JT

Les autres sujets du JT