Covid-19 : retour du masque dans les écoles élémentaires de 39 départements

C. Wormser, G.Sabin, P.Bouvier

Dernière répétition avant la rentrée. Lundi, Jeanne Sancéau, élève de CM2 dans un collège d'Ille-et-Vilaine, jouera une mère de famille dans une pièce de théâtre, mais avec son masque cette fois-ci. Une nouvelle prise avec le sourire. "L'hiver, c'est plutôt agréable, ça tient chaud au nez." Comme dans 38 autres départements, le masque fait son grand retour à l'école élémentaire dans l'Ille-et-Vilaine.

Un effort pour éviter les fermetures de classe

Une décision gouvernementale annoncée pour contrer le taux d'incidence à nouveau supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Un retour en arrière qui passe mal après seulement 15 jours de liberté retrouvée : "Un coup on nous dit avec masque, l'autre sans... On ne sait pas comment faire", déplore cette passante. L'annonce est tombée en pleines vacances scolaires et prend de court les chefs d'établissements, comme Marie-Anne Lecoq, qui concède cet effort pour endiguer la propagation du virus : "L'objectif est de ne pas fermer les classes, parce que retourner en distanciel serait vraiment compliqué pour tout le monde." Les syndicats enseignants jugent quant à eux ces allers-retours contre productifs alors même que les 6-12 restent la seule population non-vaccinée.