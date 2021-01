Covid-19 : quels masques pour se protéger efficacement contre le virus et ses variants ?

J. Lonchampt, E. Prigent, C. Colnet, M. Mullot, V. Gaglione, T. Germain, M. Mouamma, N. Salem, C. Chabaud, I. Palmer

Pour résister aux nouveaux variants du Covid-19, certains masques en tissu seraient inefficaces selon les scientifiques. Trois types de masques en tissu ont été finement analysés par le Haut Conseil de la santé publique. Les UNS1, dont le pouvoir de filtration est estimé à 90%, seraient suffisants pour se protéger contre toutes les formes du virus. En revanche, les UNS2 et les masques faits maison sont dans le viseur des médecins, car moins filtrants. Les variants plus contagieux rendent ces protections moins efficaces.

Le masque artisanal n'offre pas toutes les garanties

Le masque de catégorie 2 a un "pouvoir filtrant maintenant considéré comme insuffisant", explique le professeur Daniel Camus, infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille (Nord), qui précise que "les variants vont de plus en plus se disséminer en France". Dans l'usine Boldoduc, dans le nord de Lyon (Rhône), les masques en tissu de catégorie 1 et 2 continueront d'être fabriqués car chacun de ces types de masques a sa spécificité, avec des différences d'épaisseur de couches notamment. Mardi 19 janvier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé que le port du masque artisanal n'offrait pas toutes les garanties contre le virus.

