Covid-19 : quel protocole sanitaire dans les écoles en cette rentrée ?

La rentrée scolaire, qui a lieu jeudi 2 septembre, se déroule sous haute surveillance en raison du variant Delta du Covid-19. Dans ce contexte, quel est le protocole sanitaire mis en place dans les établissements ? "Le port du masque est obligatoire à l'intérieur à partir de 6 ans", explique le journaliste Jordan Klein, en direct du collège Boris Vian, dans le 17ème arrondissement de Paris.



Des centres de vaccination dans les établissements

En ce qui concerne son port à l'extérieur, "cela va dépendre de ce qu'il se passe dans la ville : si le port du masque est obligatoire dans la ville, il le sera aussi dans la récréation. C'est le cas par exemple dans les Bouches-du-Rhône", précise le journaliste. De plus, les classes de maternelle et de primaire devront fermer pour une semaine dès la découverte d'un élève cas contact. Au collège et au lycée, "seuls les non-vaccinés devront s'isoler pendant une semaine et suivre des cours à distance", ajoute Jordan Klein. L'objectif du gouvernement est désormais d'augmenter la vaccination des 12-17 ans. Aujourd'hui, environ 57% d'entre eux sont vaccinés. Des centres de vaccination seront par ailleurs déployés à proximité, ou à l'intérieur des collèges et lycées.