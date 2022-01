Covid-19 : que pensent les médecins de l'allègement des restrictions ?

Les décisions concernant les allègements des restrictions sanitaires surviennent au moment où les contaminations restent très élevées. Est-ce le bon moment de lâcher du lest ?

Les supporters de retour dans les stades, sans jauge, le télétravail recommandé mais plus obligatoire, la fin du masque en extérieur : les premiers allègements des restrictions sanitaires interviendront dans quinze jours. Pour certains spécialistes, ce calendrier est adapté, car malgré la vague du variant Omicron, les allègements sont partiels. "Le risque est mesuré", estime le Pr Philippe Amouyel, épidémiologiste.

Le pass vaccinal va-t-il convaincre ?

Mais avec plus de 400 000 nouveaux cas quotidiens, d'autres restent prudents. "Le message à faire passer est attention, nous sommes en pleine vague Omicron, il ne faut pas relâcher la vigilance", souligne la Pr. Anne-Claude Crémieux, infectiologue. Le pass vaccinal, plus contraignant que le pass sanitaire, ne fait pas l'unanimité. "En termes sanitaires, le pass vaccinal n'est pas un apport majeur", indique le Pr. Bertrand Guidet, chef du service de réanimation de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Plus de cinq millions de Français ne sont pas vaccinés.