Covid-19 : progression de la septième vague

C. Sinz, A.Sarlat, France 3 Régions, T. Dorseuil

Mercredi 6 juillet, la septième vague de l'épidémie de Covid-19 continue à augmenter. Les admissions à l'hôpital sont en hausse. Le nouveau ministre de la Santé recommande le port du masque dans les lieux bondés. La ville de Nice va plus loin et impose dès lundi 11 juillet le masque obligatoire dans les transports.

À Nice (Alpes-Maritimes), le port du masque sera à nouveau obligatoire dans tous les transports en commun à partir du lundi 11 juillet. L’arrêté municipal ne fait pas l’unanimité. Plus de 200 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés pour la seule journée du mardi 5 juillet. Le nouveau ministre de la Santé recommande le port du masque dans tous les lieux fréquentés. "Il faut remettre ce masque, je le répète. C’est un geste citoyen. Il faut le mettre pour freiner cette diffusion", estime François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention.



Des admissions en soins critiques en hausse

Dans les hôpitaux, comme à Lyon (Rhône), on se prépare à faire face à un éventuel afflux de patients. Le niveau des admissions en soins critiques est à nouveau en hausse : 97 nouvelles admissions en moyenne chaque jour, c'est 30 % de plus que la semaine dernière. La situation pourrait devenir tendue, car un tiers du personnel soignant manque et des lits de réanimation ont dû fermer.