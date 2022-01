Covid-19 : port du masque, isolement… Décryptage de la politique du gouvernement

Le port du masque devient obligatoire en extérieur dans certaines villes et le protocole d’isolement évolue en France. Le journaliste et médecin, Damien Mascret, analyse ces changements sur le plateau du 13 Heures de France 2, lundi 3 janvier.

Dans plusieurs villes, le port du masque en extérieur devient obligatoire. Sur le plateau du 13 Heures de France 2 lundi 3 janvier, le journaliste et médecin, Damien Mascret, explique que "sur le plan épidémique, ça n’a pas vraiment d’utilité. On sait depuis longtemps que les contaminations sont rares en extérieur et c’est encore plus vrai quand on est vacciné. C’est davantage une mesure symbolique qui est destinée à nous rappeler que nous sommes en pleine vague Omicron", déclare-t-il.

Le protocole d’isolement modifié

Le protocole d’isolement évolue en France, le gouvernement se basant sur les dernières données sur le variant Omicron et notamment sur la période d’incubation. "C’est-à-dire les deux à trois jours pendant lesquels on a été en contact avec quelqu’un, on s’est contaminé potentiellement, on n'est soi-même pas contagieux et ça, c’est maintenant deux à trois jours alors qu’avant c’était plutôt quatre ou cinq jours", explique Damien Mascret. Il ajoute que le gouvernement "prend quand même quelques libertés avec la durée de contagiosité parce qu’on sait qu’elle est maximale quand on a des symptômes mais ça peut durer jusqu’à sept jours et demi. On voit bien qu’on est passé d’une politique de suppression des risques à une politique de réduction des risques".