Covid-19 : plus de masques maison à l’école à compter du lundi 8 février

Certains écoliers ont retrouvé le matin du lundi 8 février les bancs de l’école avec un tout nouveau masque : exit le fait maison, il faut désormais porter un masque en tissu de catégorie 1 ou un masque chirurgical. "Il va moyen parce qu’il est trop grand, celui en tissu il est plus confortable", explique un jeune écolier aux équipes de France Télévisions. Les parents eux aussi ont dû s’adapter. "C’est surtout un coût, puisqu’il faut quand même racheter des masques", commente notamment une maman.

Une nouvelle organisation

Les masques de catégorie 2 ne filtraient que 70% des particules. La norme est désormais passée à 90%, ce qui en rassure toutefois certains. "Maintenant on a trois [nouveaux variants], moi ça me rassure. S’il y a des efforts qu’on doit faire encore pour éviter cette épidémie, on va le faire, c’est tout", assure la maman. De son côté, Maryline Pasdelou, directrice adjointe d’une école élémentaire, semble confiante. "Les masques fabriqués maison se repèrent très vite, ils sont souvent moins épais, et puis on aura certainement [une] étiquette sur le masque, donc on regardera in fine si c’est correct, et si ça ne l’est pas, on donnera des masques papier", explique cette dernière.

Le JT

Les autres sujets du JT