Covid-19 : les masques protègent-ils des formes graves du virus ?

Porter un masque a une double utilité contre le coronavirus. Non seulement il diminue les risques d'attraper le virus, mais il nous protègerait aussi du développement d'une forme grave du Covid-19. Selon Damien Mascret, médecin présent sur le plateau du 19/20 mercredi 30 septembre, "si vous portez un masque et que vous êtes exposé à quelqu'un qui est contaminé, vous inhalerez probablement beaucoup moins de virus que si vous n'aviez pas de masque".

Attention aux personnes vulnérables

Ainsi, le médecin assure que "moins on inhale de dose de virus, moins on risque de développer une forme grave du coronavirus". Damien Mescret précise que l'on s'en est aperçu à Hong-Kong en faisant des expériences sur les hamsters. "Les hamsters séparés par un masque s'infectaient beaucoup moins que les autres et ceux qui s'infectaient quand même faisaient très peu de formes graves", détaille Damien Mascret. Attention tout de même si vous êtes vulnérable : masque ou pas, vous risquez quand même de développer une forme grave du coronavirus. Dans ce cas, on respecte d'autant plus les gestes barrières.

