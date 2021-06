Covid-19 : les masques pourraient tomber le 1er juillet

C. Vérove, J. Mimouni, N. Salem, L. Crouzillac, A. Sangouard, A. Canestraro

Avec les beaux jours, il y a un certain relâchement concernant le port du masque en extérieur. Le ministère de la Santé a assuré lundi 14 juin qu'aucune décision n'avait été prise alors que, dans la matinée, le directeur général de la Santé laissait entendre le contraire.

La chaleur et la baisse du nombre de cas de Covid-19 donnent envie d'abandonner le masque en plein air. "Avec cette chaleur, c'est infernal", lance une femme, tandis qu'un homme estime que quand il y a foule, même à l'extérieur, il faut "quand même le mettre". Celui-ci pourrait cependant ne plus être obligatoire à partir du 1er juillet, a laissé entendre le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, lundi 14 juin. Le ministère de la Santé a toutefois modéré ces propos en rappelant qu'aucune décision n'avait été prise, et que le port du masque en extérieur restait la règle.

Moins de Covid-19 l' été

Selon les scientifiques, les risques de contamination sont bien moindres en extérieur. Mais en cas de rassemblement non encadré, comme sur les marchés ou dans les files d'attente, il faudrait garder le masque, selon le Dr Christian Rabaud, infectiologue. Le ministère de la Santé promet des décisions au cours du mois de juin.