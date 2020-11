Covid-19 : les masques chirurgicaux peuvent être réutilisés après lavage

On les jette tous les jours, et pourtant ils seraient réutilisables. Les masques chirurgicaux pourraient se laver en machine, à 60°, et cela jusqu'à dix fois. C'est la conclusion d'une enquête menée par l'UFC-Que Choisir, publiée mardi 10 novembre. Car même après lavage, les masques testés continuent de filtrer la quasi-totalité des particules.



L'usage du sèche-linge ou du fer à repasser n'y change rien

Les masques gardent donc leurs propriétés de filtrage, comme l'ont remarqué les enquêteurs. Cette conclusion vaut également après le passage au sèche-linge ou sous le fer à repasser. Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Français. Et surtout pour la planète.

