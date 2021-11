Covid-19 : le port du masque est à nouveau obligatoire dans les écoles primaires

Dans la matinée du lundi 15 novembre, devant l'école élémentaire Jean Mullot, à Rouen (Seine-Maritime), les petits et les grands ont repris une habitude : porter un masque avant d'entrer dans l'établissement. "Avant, on mettait pas le masque et c'était bien, confie une élève. On pouvait mieux entendre les autres." Cela faisait six semaines que les élèves du CP au CM2 de Seine-Maritime ne portaient plus le masque.



Les enseignants doivent se réadapter

Il est désormais de retour pour une durée indéterminée dans les écoles primaires, comme partout en France. Et les parents, même sceptiques, s'en accommodent. Ce retour en arrière n'est pas une surprise pour les enseignants. Eux qui étaient ravis de voir enfin le visage de leurs élèves doivent désormais réadapter leur quotidien en classe. "C'est tout ce qui est la phonologie, l'oral, le langage, la poésie... Et puis ne serait-ce que pour bien s'entendre, pour communiquer, pour le travail de groupe", explique Christelle Valentin, professeure des écoles.