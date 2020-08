Covid-19 : le port du masque devient obligatoire à Marseille

Le port du masque est désormais obligatoire dans toutes les rues de Marseille (Bouches-du-Rhône), crise sanitaire du Covid-19 oblige. “Ce qu’indique la préfecture de police, c’est que les contrôles vont être renforcés et multiplié pour s’assurer que les mesures soient respectées à partir de 23 heures, dès le 26 août”, explique Alexandra Lay, journaliste France Télévisions en direct de Marseille. “Pour le moment, il n’y aucune estimation de l’effectif déployé mais l’on sait que des renforts ont été demandés”, indique t-elle.



Des amendes pouvant aller jusqu’à 3 700 euros

Les contrevenants s’exposeront à 135 euros d’amende et jusqu’à 3 700 euros et six mois d’emprisonnement en cas de récidive répétée. Du côté des restaurateurs, bars et commerces alimentaires, s'ils ne respectent pas la nouvelle fermeture de 23 heures à 6 heures du matin, ils s’exposeront “à des sanctions financières et à la fermeture administrative de leur établissement”, détaille Alexandra Lay.