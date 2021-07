Covid-19 : le masque obligatoire en extérieur de retour dans six communes de la côte basque

Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se sont aggravés dans le Pays basque, et l'obligation du port du masque en extérieur a été mise en place dans six communes de la côte par arrêté préfectoral, mardi 27 juillet.

L'épidémie de Covid-19 accélère en France, et six communes du Pays basque ont réintroduit l'obligation du port du masque en extérieur, comme à Biarritz (Pyrénées Atlantiques), Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Anglet, ou encore Guéthary et Hendaye. "Ce matin, dans les rues, beaucoup de personnes ne le portent pas encore, l'arrêté préfectoral date d'hier soir, il n'y a pas encore de panneau dans les rues. Finalement, c'est nous qui leur avons appris la nouvelle" explique la journaliste Laurianne de Casanove, en direct de Biarritz pour le 12/13 de France 3, mardi 27 juillet.



Un taux d'incidence qui grimpe en flèche

Le taux d'incidence est remonté à 405 cas pour 100 000 habitants pour la partie basque du département. "C'est beaucoup, c'est lié à l'arrivée massive de vacanciers sur la côte basque, mais aussi au variant Delta qui est particulièrement contagieux", ajoute la reporter France Télévisions. Le masque est obligatoire en centre-ville de 9 heures à 21 heures pour toutes personnes de plus de 11 ans jusqu'au 31 août.