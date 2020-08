Covid-19 : le masque désormais obligatoire dans le Nord

A l'entrée du marché de Thumeries (Nord) samedi 22 août, aucune affiche sur le port obligatoire du masque. Aucune trace non plus de l'arrêté préfectoral tombé la veille au soir. C'est la maire en personne qui se charge d'informer ses administrés. "Cela ne nous contrarie pas du tout, on le met systématiquement. Mon papa est âgé, il a 91 ans. C'est tout à fait normal de se protéger et de protéger les autres", assure une habitante.

Un alignement sur les départements voisins

La mesure est logique pour les habitués du marché, qui l'ont tout de suite acceptée. Le département du Nord s'aligne ainsi sur le Pas-de-Calais, où le port du masque est déjà imposé dans les lieux fréquentés depuis la semaine dernière. L'obligation est la même pour les 95 communes de la métropole européenne de Lille depuis le 2 août. "Je trouve ça tout à fait approprié. [...] Le nombre de personnes positives remonte et il faut vraiment essayer d'enrayer cela", résume Nadège Bourghelle-Kos, maire DVD de Thumeries.

